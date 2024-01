Riccione. Dal bidone esce fumo e si propaga, scatta l’allarme in una casa di riposo. Intervengono Vigili del Fuoco e Carabinieri

Allarme incendio oggi in una casa di riposo per anziani in Viale Toscana a Riccione. Secondo quanto riferito, del fumo si è sprigionato da un bidone dei rifiuti, a causa, probabilmente, di un oggetto gettato al suo interno. Il fumo si è diffuso rapidamente nei locali della struttura, generando paura e confusione tra gli anziani ospiti e il personale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, supportati da un’auto medica, un’ambulanza e i Carabinieri. Una persona sospettata di intossicazione è stata visitata dal personale sanitario. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sull’accaduto. L’incidente è oggetto di un’indagine per stabilirne l’esatta causa del fumo.