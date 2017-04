La campagna elettorale per le comunali di Riccione è un susseguirsi di emozioni e sorprese. Ultima gemma da facebook dove sul profilo dell’attore e comico Leonardo Pieraccioni è stato postata una foto con il manifesto elettorale di Carlo Conti, candidato sindaco di Patto Civico. Un post che ha raggiunto oltre 2 mila like in poco tempo. “Non lo conosco”. Questa la precisazione del Carlo Conti politico.

Salvatore Occhiuto