Riccione la nuova frontiera della prostituzione. Le lucciole in fuga da Rimini si trasferiscono nella “Perla Verde” dell’Adriatico. Le maxi multe hanno fatto terra bruciata nel capoluogo rivierasco e allora trasferimento in massa nella vicina città dove il commissario prefettizio non ha voluto firmare l’ordinanza in materia.

Prostitute e clienti si recano in loco da Miramare per consumare il servizio. Cittadini e albergatori aspettano un segnale chiaro per risolvere la preoccupante situazione. Dal Comune silenzio totale. Intanto anche viados, trans di origine peruviana, si sono stabiliti in zona “Le Conchiglie”.

Salvatore Occhiuto