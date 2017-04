Quattro ladri di nazionalità romena residenti in Francia e a Chivasso sono stati arrestati dai carabinieri a Riccione. Praticamente colti in flagranza in quanto a bordo della loro vettura sono stati rinvenuti vari oggetti rubati poco prima su un’auto nel parcheggio di Via Mogadiscio. La trasferta dei malviventi, peraltro pregiudicati, si è conclusa con lo stato di fermo in attesa di essere processati per direttissima.

Salvatore Occhiuto