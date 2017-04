RICCIONE. MORENA RIPA “25 APRILE FESTA DELLA DEMOCRAZIA”

Dalla pagina facebook di Morena Ripa, candidato sindaco di Fare con Tosi, il movimento lanciato dal primo cittadino di Verona Flavio Tosi nel luglio 2015

Domenica 11 giugno i cittadini di Riccione si recheranno alle urne per eleggere il loro Sindaco. Un diritto costituzionale inviolabile ed irrinunciabile presupposto della democrazia.

Una democrazia che si ispira agli imprescindibili valori della Resistenza che è stata contemporaneamente guerra di liberazione, guerra civile, guerra contro l’invasore.

Nel celebrare tale ricorrenza un pensiero per tutti coloro che sono morti combattendo il comune nemico nazifascista. Uomini e donne italiani e stranieri che sono caduti a difesa della libertà individuale e delle nazioni.

Un particolare ringraziamento ai soldati alleati che provenivano da ogni parte del mondo per riportare l’Italia nell’alveo dei paesi liberi, molti trovando la morte in luoghi di cui non conoscevano l’esistenza neanche sulla cartina geografica del pianeta. Che il 25 aprile sia una data memorabile per tutti noi!