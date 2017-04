RICCIONE. MORENA RIPA “LA SICUREZZA UNA PRIORITA’ CHE NON PUO’ ESSERE IGNORATA”

L’inizio della campagna elettorale a Riccione si è caratterizzata per un’overdose quasi mortale di idee e progetti riguardanti il turismo. Un argomento di primario interesse per la città, ma non certamente l’unico di rilevante importanza. Anche a queste latitudini l’emergenza sicurezza irrompe non solamente nel dibattito politico, bensì soprattutto nella cronaca di tutti i giorni.

Dagli atti di vandalismo contro le auto parcheggiate davanti agli alberghi nei viali centrali durante il week-end pasquale al tentativo di rapina del richiedente di asilo armato di coltello al supermercato Conad “Fontanelle” di Via Sicilia. “La sicurezza non è un tema che appartiene alla destra o alla sinistra perchè è il termometro su cui si misura l’autorevolezza di un’amministrazione comunale o di un governo”. Questa la considerazione di Morena Ripa, candidato sindaco di Fare con Tosi, il movimento lanciato dal primo cittadino di Verona Flavio Tosi nel luglio 2015.

Ripa insiste su un vecchio ma sempre valido presupposto, ossia un’autorità senza autorevolezza è condannata alla graduale delegittimazione. “Dobbiamo adottare il modello Verona contestualizzandolo alla realtà locale”. Ripa propone una soluzione già sperimentata altrove allo scopo di garantire a cittadini e turisti di vivere serenamente. Cittadini in quanto spesso si pensa erroneamente a Riccione guardando alla zona mare, area strategica del luogo, dimenticando tuttavia il resto dell’abitato che si spinge fino all’entroterra circostante.

A prescindere dalla decisione del commissario prefettizio di non firmare l’ordinanza in materia, su cui non esprime giudizio non conoscendo in dettaglio il documento, Ripa mostra enorme preoccupazione per il dilagare della prostituzione sul lungomare. Una situazione causata dall’attività di contrasto del Comune di Rimini che ha costretto lucciole e clienti, davvero terrorizzati dalle maxi multe da 10mila euro, a trasferirsi nella “Perla Verde” per consumare il relativo servizio. Ripa incontrerà presto l’associazione degli albergatori che ha denunciato inascoltata il pericoloso clima di degrado che incombe su Riccione.

Salvatore Occhiuto