Riccione. Partito Democratico. Presentata lista dei candidati al Consiglio Comunale

Presentata la lista dei candidati al consiglio comunale per il Partito Democratico, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 11 giugno.

Una lista che rappresenta un mix di innovazione, esperienza amministrativa, professionale e di rappresentanza di tutto il territorio comunale, oltre che di tutte le fasce di età.

Ben 17 candidati su 24 sono alla prima eventuale esperienza amministrativa in caso di elezione, mentre 7 di essi hanno già fatto esperienze passate in consiglio comunale o in Giunta.

Il numero minimo di donne che per legge è fissato a otto unità, è superato al rialzo con la candidatura di 9 donne; vi è una precisa scelta di non indicare un capolista.

Il fatto che in lista siano presenti esponenti di tutte le professioni sta a significare che il PD vuole davvero essere rappresentativo di tutta la realtà sociale ed economica riccionese, dal mondo dell’imprenditoria a quello della sanità, da quello della scuola a quello dei liberi professionisti e dei lavoratori dipendenti, oltre a operatori del mondo turistico e dell’artigianato.

“Il segnale di innovazione che il PD vuole lanciare è forte – dichiara il Segretario del partito Marco Parmeggiani – e l’obiettivo è quello di mettere in campo una squadra che sia l’architrave della futura coalizione di Governo e supporti l’attività del Sindaco e della Giunta in modo efficace e costruttivo, per lavorare intensamente anche alla ricostruzione di quel tessuto di relazioni sociali che in questi anni si è andato via via sfilacciando”.

“Sono orgogliosa del lavoro fatto dal PD nella costruzione della lista – dice il candidato Sindaco del centrosinistra Sabrina Vescovi – perché si dimostrerà nei fatti che il vero rinnovamento lo sapremo mettere in campo noi più di altri e perché la nostra lista rappresenta tutte le competenze, a partire da quelle amministrative ma anche di quelle che per professione possono dare un contributo fondamentale all’attività di governo.

L’elenco dei 24 candidati del Partito Democratico con indicazione di età e professione:

Andruccioli Christian, 33 anni, giurista d’impresa

Arcangeli Alberto, 45, imprenditore settore turistico-balneare

Balacca Maria Stella, 58, imprenditrice titolare scuola di danza

Bauzone Cinzia, 55, albergatrice

Biagini Chiara, 40, medico chirurgo ortopedico ospedale di Forlì

Binotti Fulvio Ermanno, 59, imprenditore settore ristorazione

Cesari Maria, 56, imprenditrice azienda di produzione metalmeccanica

Ciabochi Valter, 57, artigiano

Colangelo Maria Antonella, 60, insegnante scuola superiore

Delbianco Jessica, 25, studentessa universitaria

Forti Filippo, 40, grafico pubblicitario

Gambetti Marina, 63, primario pronto soccorso ospedale di Riccione

Gobbi Simone, 42, gestore bancario

Imola Simone, 27, ingegnere meccanico

Nicolini Simone, 39, libero professionista

Paiardini Devis, 28, lavoratore dipendente

Parmeggiani Marco, 62, agente di viaggio – tour operator

Premi Lorenzo, 24, studente universitario

Ruggeri Raul, 50, consulente direzione aziendale

Silvestri Roberto, 51, dipendente azienda di trasporti

Tonti Morena, 43, titolare agenzia viaggi

Torcolacci Denis, 41, cuoco – lavoratore dipendente

Troni Ilenia, 30, marketing & business development in impresa privata

Vannucci Gianluca, 35, attore

PD Riccione