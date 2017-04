RICCIONE. PATTO CIVICO “CARLO CONTI UNICA ALTERNATIVA”

Dalla pagina facebook di Patto Civico Riccione per Carlo Conti

Patto Civico nasce dall’unione delle forze responsabili ed i talenti della città per garantire a Riccione una prospettiva non solo di salvezza dall’oblio economico ma come formula di crescita per un nuovo risorgimento sociale ed economico.

Dopo anni dominati da lacerazioni urbanistiche (TRC) e sociali (conflitti istituzionali e sociali) riteniamo che sia giunta l’ora di ricucire gli strappi provocati dalla Tosi tra categorie economiche, tra quartieri e tra generazioni. Patto Civico con Carlo Conti Rappresenta un progetto di lungo periodo che parte da diverse esperienze politiche ma, soprattutto, dalla società civile per un fine comune: il bene di Riccione in chiave moderna e libera.

La Tosi ha palesemente fallito la sua esperienza in quanto soggetto divisivo incapace di fare gioco di squadra nonché di sviluppare un programma propositivo per Riccione. Ha mentito alla città per un mero calcolo elettorale. Il suo fallimento è di una tale evidenza per i riccionesi che non richiede tanti argomenti per dimostrare la necessità di un cambio di marcia e di stile. Accusa altri di tradimento per nascondere la sua incapacità di condividere obiettivi e strategie…. qualora mai ne avesse avute.

Patto Civico è invece aperto ad ogni contributo purché orientato al bene della città in una nuova chiave ed un nuovo stile non ancorato al passato. Non abbiamo mai posto veti a persone o a simboli ma l’inidoneità della Vescovi a guidare la Città è di un’evidenza assoluta. Un personaggio legato alla politica da oltre 20 anni che sedeva in Giunta Imola quando si sono sottoscritti gli accordi di programma per la realizzazione del TRC voluto a tutti i costi dal PD. Anche lei ha contribuito alla nascita del mostro in prima persona. Ne è anzi la madrina non avendolo contrastato ma votato. Coerente nel sostenere Bersani per poi diventare improvvisamente Renziana al cambiar del vento. Strappa la tessera PD per poi riprenderla al momento opportuno per candidarsi sindaco.

Riccione ha bisogno di una maggior freschezza politica e di una guida più libera e moderna non vincolata da modelli e da riflussi del passato che hanno segnato pesantemente questa città. Solo Carlo Conti con il suo profilo moderato, la sua libertà politica, la sua capacità di far squadra e di coagulare forze ed energie nuove può costituire una vera alternativa ed un’ancora di salvezza per Riccione. Le professioni, gli imprenditori, le eccellenze del territorio, i cittadini di ogni classe e ceto possono contare su una proposta seria e responsabile. La città non sarà schiacciata tra due estremismi ma avrà la possibilità di scelta….. va solo colta.