RICCIONE. PATTO CIVICO “UN CAFFE’ CON CARLO CONTI”

Dalla pagina facebook di Patto Civico Riccione per Carlo Conti

Inizia il tour di confronto e ascolto di Carlo Conti, candidato sindaco di Patto Civico nei locali di Riccione per un caffè insieme ai cittadini. Da domani incontri di confronto e presentazione del programma con i cittadini e le associazioni di categoria.

Primo appuntamento domani martedì 18 aprile con i presidenti dei Comitati d’Area, alla quale seguirà la calendarizzazione degli incontri con tutti i comitati d’area della città.

Sono già in calendario vari appuntamenti intitolati “Un caffè con Carlo Conti” in 30 bar in tutti i quartieri della città, per parlare con il candidato delle questioni che interessano la città.

Gli incontri si terranno in vari locali sparsi su tutto il territorio ed è aperto a tutti. Da Spontricciolo all’Abissinia, da viale Ceccarini all’Alba, per toccare la zona del Porto, il lungomare, Raibano (solo per citarne alcuni: bar Centrale, bar del Porto, bar Glamour, bar Angelini, Zoe, il Birrodromo, il Nona, da Pepper, alla Piada d’Oro, ecc…).

L’altro versante deli incontri sarà quello con le categorie, le associazioni sportive, di volontariato, hobbistiche e i sindacati.

Il primo appuntamento è previsto per domani martedì 18 aprile alle 15.30 con i Comitati d’Area presso la sede di Conti al centro Jimmy Monaco.