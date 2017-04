RICCIONE. PIZZOLANTE “UNA BUGIA RIPETUTA PIU’ VOLTE DIVENTA VERITA”

Ospite in collegamento telefonico della trasmissione “Tempo reale” su Radio Icaro Tv l’On. Sergio Pizzolante, Vice Presidente del Gruppo parlamentare di Alternativa Popolare alla Camera dei Deputati. “La categoria del tradimento nella dialettica politica significa un vuoto di idee e progetti, tipico esempio della cultura fascista e stalinista. A Riccione abbiamo il peggio della destra e della sinistra in forma residuale”. Pizzolante ha sottolineato la responsabilità del Pd sul TRC. “Una città stuprata a cui è stato negato il referendum”.

Pizzolante ha rievocato il fallimento della giunta di Renata Tosi a causa delle lotte intestine, degli antagonismi personali, delle defezioni di assessori e consiglieri. “Una populista perchè racconta bugie in quanto il TRC doveva essere realizzato in sinergia con Rimini e la Regione. Un metodo mutuato nei secoli che trasforma una bugia ripetuta più volte in verità”.

Pizzolante spiega la situazione di Rimini dove Patto Civico è in coalizione con il Sindaco Andrea Gnassi. “Ho fatto l’accordo con lui non con il Pd”. Purtroppo tali condizioni non si sono verificate a Riccione per le manifeste imposizioni del Pd locale. “Carlo Conti è il Macron di Riccione”.

Questa la sua considerazione analizzando il complesso e polarizzato quadro locale. “Noi uniamo le persone non le idee”. Una rievocazione della celebre frase di Papa Giovanni XXIII che diede il placet ad Amintore Fanfani per la stagione del centro-sinistra (1962). “Se incontri qualcuno sul tuo cammino , non chiedere da dove viene, ma dove si dirige, e se avete meta comune, andate avanti insieme”.

Salvatore Occhiuto.