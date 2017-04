RICCIONE. RENATA TOSI “ARBORETO CICCHETTI BENE COMUNE DELLA CITTA’

Dalla pagina facebook di Renata Tosi Sindaco di Riccione dal giugno 2014 al febbraio 2017

Per l’Arboreto Cicchetti scuole di giardinaggio, orticoltura, laboratori artigianali e artistici. Ecco il nostro progetto per dare vita ad un luogo pulsante in città aperto a tutta la cittadinanza!

Una scuola di Giardinaggio ed Orticultura abbinata in modo sinergico a laboratori di arti e mestieri diverranno il cuore pulsante e operativo della conversione dell’ area ex Arboreto Cicchetti per dare vita ad un centro di ricerca e documentazione sull’arte del giardinaggio nonché luogo del sapere e della sana contaminazione del fare e creare.

E’ il progetto di Renata Tosi sull’area che si trova a ridosso tra viale Ceccarini e viale Massaua. Da una parte dare impulso e godere di questo storico angolo di verde, mettendo a disposizione della Comunità gli strumenti e il luogo per dedicarsi alla cura e all’insegnamento del verde, dando la possibilità nel contempo ad artigiani e artisti, di utilizzare uno spazio di educazione e cultura all’arte del bello.

Grazie alla presenza di laboratori d’artigianato artistico e manuale, l’arboreto sarà luogo d’eccellenza per trasferire saperi e l’arte della manualità, una buona occasione per comunicare anche ai giovani, conoscenze e insegnamenti legati al settore dell’artigianato. Dall’altra parte andremo a riconvertire, nel rispetto scrupoloso dell’ambiente, un’area che verrà strettamente collegata, attraverso una nuova pista ciclabile, al Porto e alla zona Paese nell’ambito di una virtuosa connessione tra varie parti della città. L’arboreto infatti verrà attraversato da una pista ciclabile di congiunzione tra l’area ex fornace, il porto e viale Ceccarini sopra la ferrovia fino a raggiungere il centro storico cittadino.