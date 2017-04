RICCIONE. RENATA TOSI “LUDOPATIA MALE SOCIALE”

Dalla pagina facebook di Renata Tosi Sindaco di Riccione dal giugno 2014 al febbraio 2017

Il fenomeno della ludopatia va costantemente monitorato mettendo in campo iniziative di prevenzione ed anche di socializzazione. Con il bando in uscita nei prossimi giorni, prende corpo il progetto, seminato nei mesi scorsi, di adesione al marchio regionale Slot freeER che coinvolgerà oltre 40 bar di Riccione. Sarò sempre vicina a chi ha a cuore la città e il bene di Riccione.

Prevenire e contrastare il fenomeno della ludopatia è una tappa per noi fortemente sentita, da perseguire con convinzione e determinazione. I danni sociali causati ai cittadini vanno prevenuti, prima ancora di essere curati. Perchè di autentica malattia si tratta, dagli effetti insidiosi per il giocatore, in prima battuta, ma anche dall’impatto sociale devastante che si ripercuote sul lavoro e i propri familiari.

Il Comune di Riccione ha ottenuto per il 2017 dalla Regione Emilia Romagna, unico in provincia di Rimini assieme al Comune di Verucchio, un finanziamento per avviare un progetto di prevenzione al gioco d’azzardo e di promozione del marchio Slot freeER, a testimonianza della fattiva collaborazione che, assieme ad altri progetti, ho avviato e portato a buon a fine con l’ente regionale.

Il nostro impegno nella lotta al gioco d’azzardo patologico, continuerà ad essere fermo e concreto nel tempo, con il coinvolgimento della società civile e di tutti gli enti disponibili a lavorare in uno spirito di squadra che ci permetta di raggiungere obiettivi comuni. Dopo aver seminato nei tanti settori ne raccogliamo ora i frutti.

Adesso guardo avanti, le recenti vicissitudini politiche che hanno segnato la Comunità, sono alle spalle. Mettere in campo azioni e progetti che prevengano i danni prodotti dalla ludopatia, con strumenti idonei e l’indispensabile coinvolgimento di tutti gli enti preposti, sarà uno spaccato della nostra azione futura.

Favorire, come in questo caso, la disinstallazione delle macchinette da gioco, valorizzare spazi aggregativi e di socializzazione per i nostri ragazzi, costituirà una parte importante del mio futuro lavoro a tutela dei cittadini e allo stesso tempo dei nostri giovani. Sarò sempre vicina a chi ha a cuore la città e il bene di Riccione.