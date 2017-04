RICCIONE. I RISULTATI DEL BUON GOVERNO CON RENATA TOSI SINDACO. BILANCIO E PATRIMONIO … di Luigi Santi

Possiamo essere orgogliosi della gestione del Bilancio Comunale, considerati i quasi 80 milioni di euro di debiti ereditati e la drastica diminuzione dei Contributi statali: lasciamo un bilancio sano con un avanzo sia nel 2014 che nel 2015 e anche nel 2016 con 1,5 milioni subito disponibili per la nuova amministrazione !

In particolare il debito del Comune è stato ridotto di quasi il 10% in soli due anni e mezzo pur ricevendo la metà dei contributi dallo Stato rispetto alle Amministrazioni precedenti.

Inoltre NON è stata applicata la Tasi sulla prima casa, precedendo in questo anche i provvedimenti governativi e diminuendo nel contempo l’addizionale IRPEF per i meno abbienti.

La Tari nei due anni e mezzo di amministrazione Tosi è rimasta invariata per famiglie ed imprese mentre in passato subiva continui aumenti: addirittura durante la precedente amministrazione gli aumenti arrivavano fino al 30% per alcune categorie!

Altri provvedimenti adottati riguardano la diminuzione delle rette degli asili nido, l’eliminazione della doppia tassazione per lo smaltimento di rifiuti speciali, l’eliminazione dei diritti di segreteria per le pratiche anagrafiche on-line o la diminuzione temporanea della Tari per le aziende private svantaggiate dalla lunga presenza in prossimità di cantieri.

Grande impegno è stato profuso per la lotta all’evasione fiscale con risultati eccellenti, con recupero superiore al 30% rispetto a quello delle passate amministrazioni.

Abbiamo inoltre ridotto gli sprechi attraverso ad esempio la diminuzione drastica delle spese di trasferta del Sindaco (-38mila euro solo nel 2016) o la diminuzione di oltre l’80% delle spese di rappresentanza, (nel 2009 ammontavano ad oltre 200mila euro!) o con una revisione completa della spesa.

Abbiamo inoltre creato proficue sinergie con gli altri Comuni che ci hanno permesso di avere migliori servizi ottimizzando i costi.

Ricordo il Comandante unico di Polizia Urbana per 4 comuni, la Centrale Unica di Committenza tra 3 comuni, il segretario comunale e il dirigente dei servizi finanziari in condivisione con due comuni, il servizio per il demanio tra 4 comuni e il servizio di notifica atti tra due comuni.

L’ amministrazione Tosi ha creduto molto nella sinergia tra comuni, sempre però nel rispetto reciproco e a parità di condizioni.

Ricordiamo inoltre la cessione di alcuni beni immobili, come la Cacetta, un appartamento in Viale Diaz, diversi posti auto.

Luigi Sarti, candidato consiglio comunale Riccione