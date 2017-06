Riccione. Sabato Primo Luglio la festa di Renata Tosi con la città in Piazza Unità

Si svolgerà sabato Primo Luglio in Piazza Unità, a partire dalla ore 20.00, la festa di Renata Tosi con la città di Riccione dopo il risultato elettorale del 25 giugno che l’ha vista confermata alla carica di Sindaco.

La scelta del luogo non è casuale, per rimarcare ancora una volta, e facendo seguito alla campagna elettorale da pochi giorni conclusa, la volontà e la grande attenzione che verrà riservata ai quartieri tutti, senza distinzione alcuna. Dalla manutenzione, il decoro e la sicurezza alla necessità di valorizzarne i luoghi di socializzazione e le attività economiche, la positività delle relazioni di quartiere e di vicinato sono tutti elementi che contribuiscono a sviluppare ed estendere la forza di una Comunità.

L’invito è rivolto a tutti i cittadini, oltre che per festeggiare assieme il risultato elettorale, per ripartire con determinazione e con il contributo delle varie forze politiche presenti in campagna elettorale.

Alla serata si potranno gustare sardonici e porchetta accompagnati da piadina e

dalla musica di Dj Rex, Dj Meo e Live Band FREE MESSAGE 4et.