RICCIONE. SABRINA VESCOVI “HO CHIESTO UN INCONTRO AL COMMISSARIO PREFETTIZIO”

Dichiarazione-stampa di Sabrina Vescovi, candidato sindaco del Pd, su un eventuale incontro con il Commissario Prefettizio

Credo ci siano alcuni temi di fondamentale importanza per l’immediato futuro della città di Riccione. Questioni che mi auguro di poter affrontare il prima possibile insieme al Commissario Prefettizio, la dottoressa Immacolata Delle Curti, a cui proprio in questo senso ho già chiesto un incontro. Da cittadina prima ancora che da candidato sindaco.

Con lei vorrei affrontare prima di tutto la questione dei rinforzi estivi. Questo è il momento in cui si prendono le decisioni in sede ministeriale e non possiamo permetterci che si abbassi il livello di guardia sulla sicurezza della città. Tra l’altro vorrei anche chiarire se effettivamente i Carabinieri dovranno lasciare l’attuale caserma a fine anno.



Altra priorità è l’ordinanza balneare. Ci sono decisioni che vanno prese entro il mese di maggio, in particolare l’introduzione ‘automatica’ del divieto di balneazione per le 18 ore successive agli sversamenti in mare. Sempre a proposito di stagione estiva, vorrei approfondire il tema degli eventi. Non dimentichiamo che quando la nuova giunta s’insedierà sarà già in ritardo rispetto a qualsiasi scelta di programmazione.