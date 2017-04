RICCIONE. SABRINA VESCOVI LE PROSSIME INIZIATIVE DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

Dalla pagina facebook di Sabrina Vescovi candidato sindaco di Riccione

Venerdì 21 aprile assemblea cittadina al Bar IV Novembre (in via Liguria 20), alle 20.45.

Sabato 22 aprile poi il candidato sindaco, insieme ad alcuni rappresentanti della coalizione Pd, Immagina Riccione e SiAmo Riccione, sarà al bar Perla Verde (corso Fratelli Cervi 113), alle 13.30, per un caffè e una chiacchierata sulla città.

Sabato 29 aprile siete tutti invitati “a cena con Sabrina”. Vi aspettiamo alla tensostruttura in viale Arezzo alle 20.00. Per prenotazioni: Fabio – 320 4985896 / Grazia – 380 5412308 o presso il Comitato Elettorale in viale Ceccarini 191.