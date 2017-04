RICCIONE. SABRINA VESCOVI E TIZIANO ARLOTTI SULLE PROSPETTIVE TURISTICO-BALNEARI DELLA CITTA’

Dichiarazione-stampa congiunta di Sabrina Vescovi, candidato sindaco del Pd e dell’On. Tiziano Arlotti, deputato al Parlamento del Pd

Prima che la legge delega sulla revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime venga definitivamente licenziata dalla Camera dei Deputati sarà oggetto anche di un confronto tutto riccionese. Un vertice (a breve la conferma della data) tra gli operatori del settore balneare con l’onorevole Tiziano Arlotti e il candidato sindaco del centrosinistra Sabrina Vescovi.

“Nell’ambito dell’esame dei progetti di legge, le commissioni sesta e decima, in seduta congiunta, hanno programmato un ciclo di audizioni. Mercoledì 26 aprile ascolteremo la Conferenza delle regioni e delle province autonome e l’Anci. La settimana successiva torneremo a confrontarci con tutte le categorie economiche interessate. L’intenzione è arrivare a definire il testo della legge delega, con le opportune integrazioni, per poi chiuderla entro giugno – anticipa l’onorevole Tiziano Arlotti (Pd), relatore del disegno di legge nella decima commissione (Attività produttive, commercio e turismo) – Si tratta di un provvedimento con importanti ricadute per l’economia locale. Ecco perché, parallelamente ai passaggi in sede governativa, crediamo utile ascoltare anche gli operatori riccionesi. Sarà l’occasione per fare chiarezza su una serie di falsità confusione. Anche su questioni centrali: non è vero che questa legge delega è illegittima, né che si andrà subito ad evidenza pubblica. L’obiettivo di questa legge è tutelare al massimo le imprese e la professionalità degli operatori”.

“Lo sviluppo della nostra città non può prescindere dalla destagionalizzazione della spiaggia. Ma per lavorare sul progetto del mare d’inverno abbiamo bisogno che la spiaggia abbia anche una chiara regolamentazione – dichiara Sabrina Vescovi – In questo contesto la definizione della legge delega rappresenta una grande opportunità per gli operatori del nostro territorio. E il confronto diretto con l’onorevole Arlotti che vogliamo organizzare a Riccione s’inserisce in una piattaforma di condivisione necessaria per costruire quelle certezze su cui poi fondare gli investimenti futuri del settore turistico-balneare”.