RICCIONE. SABRINA VESCOVI “VALORIZZARE LA MUSICA DAL VIVO”

Dichiarazione-stampa di Sabrina Vescovi, candidato sindaco del Pd, sulla revisione del regolamento comunale in materia di musica

Si lavora per arrivare ad un punto di equilibrio tra le diverse esigenze, occasioni di divertimento ma anche tranquillità e sicurezza. Che poi adesso un concerto live debba diventare anche una tassa così gravosa è davvero troppo. Soprattutto in una città come Riccione.

Formalizzeremo una richiesta d’incontro con il commissario prefettizio ad inizio settimana. Siamo pronti a farci carico delle istanze delle categorie. Questo è un tema tutto da ridiscutere. Tenendo conto di questo ulteriore problema. Se prima infatti si pagava una sola marca da bollo da 16 euro adesso la stessa pratica ne costa in tutto 82, tra doppia marca da bollo (una per la domanda e una per la risposta) più i 50 euro per diritti di segreteria. Praticamente cinque volte tanto. Un costo che va poi ad aggiungersi a quelli per il gruppo e per la Siae. Pensare di applicarlo ad ogni singolo evento finirà per incentivare situazioni di abusivismo oppure demotivare ulteriormente i locali dall’organizzare eventi. E’ questa la città che vogliamo?

E’ assurdo che in un momento in cui l’amministrazione dovrebbe incentivare le procedure telematiche si complichi ulteriormente la vita ai titolari dei locali con la burocrazia. Per una pratica di questo genere, una semplice autorizzazione per un concerto nel giorno di Pasqua, non si possono richiedere giri su giri, con le relative file di ufficio in ufficio. Così si smonta voglia di fare e intraprendenza. Proporremo subito che la richiesta possa essere unica, una all’anno o quantomeno una a stagione, per ridurre costi, complicazioni e perdite di tempo.