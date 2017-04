RICCIONE. SABRINA VESCOVI “RICOSTRUIRE LA CITTA”

Dichiarazione-stampa di Sabrina Vescovi, candidato sindaco del Pd, in relazione alle prospettive di sviluppo della città

Da imprenditrice d’esperienza Sabrina Vescovi si sta rendendo conto che il prossimo sindaco di Riccione dovrà saper lavorare molto di ago e filo. Anche per questo ha subito voluto cominciare a confrontarsi con le associazioni di categoria, insieme ai comitati d’area, protagoniste della città anche in questo fine settimana di Pasqua. Nelle sue prime settimane di campagna elettorale Sabrina ha già incontrato la Cooperativa Bagnini, Confesercenti, poi Cna e Confartigianato, negli scorsi giorni Confcommercio. E pur non avendo ancora completato le consultazioni (altri appuntamenti in programma a breve) ha già messo a fuoco la necessità di restituire il giusto spazio al confronto, quello che si è perso per strada durante l’ultimo governo, passaggio chiave invece per costruire la Riccione del domani.

“Oggi questa è una città rotta, tutta da ricucire. Il rapporto con le categorie, le associazioni e tutti i cosiddetti corpi intermedi è fondamentale per riacquistare coesione e tornare a ragionare su una visione di città. Solo insieme, con una forte azione di sistema, potremo ripensare Riccione con quell’orgoglio che ci ha sempre contraddistinto. Ma serve capacità di ascolto, mediazione e sintesi”, sottolinea Sabrina. Per il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra – Pd, Immagina Riccione e SiAmo Riccione – oggi un vero e proprio obiettivo di programma, domani un caposaldo di un nuovo modo di governare: “Il confronto con le categorie, tutte, senza distinzioni, è essenziale per rimettere in moto la città. Soprattutto in un momento in cui alcuni provvedimenti della precedente amministrazione hanno scatenato conflittualità e caos”.

Non a caso i regolamenti su musica e attività accessorie in spiaggia sono alcuni tra i temi dolenti più ricorrenti in questi primi incontri. “Non faremo però l’errore di voler azzerare tutto solo per principio, valuteremo attentamente anche quanto di buono è stato fatto – guarda avanti il candidato sindaco – E nel rimettere mano a questi regolamenti favoriremo la massima concertazione”.

“Il nome di Riccione è ancora forte. Le presenze in questo fine settimana di Pasqua non fanno che confermarne il potenziale – aggiunge Sabrina – Queste premesse, più una solida attività di condivisione con le categorie e indirizzi strategici per la promozione e lo sviluppo dell’immagine della città saranno il generatore di un rilancio che passa per partecipazione e valorizzazione delle energie imprenditoriali in campo. Serve però un’alleanza forte e un rilancio di consapevolezza. Riccione ha il suo appeal. Comunque. E con eventi di qualità, inseriti in un calendario promosso a livello internazionale, potrà riconquistare il suo rango”.