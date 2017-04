Riccione. “Social Things” 18 Aprile “BULLISMO”

“Social Things” 18 Aprile “BULLISMO”

Yellow Factory presenta “Social Things”, un ciclo di incontri con il patrocinio del Comune di Riccione, ideato e condotto dal giornalista e autore televisivo Fabrizio Vecchione, sui temi più attuali con cui i giovani e le famiglie si stanno confrontando oggi: bullismo, corretta alimentazione, violenza sulle donne, disabilità e disoccupazione giovanile.

Il primo appuntamento verterà sul tema “Bullismo”, martedì 18 Aprile 2017 ore 21.

La violenza tra i banchi di scuola si sta diffondendo a macchia d’olio in tutta Italia. Cosa deve fare un genitore quando il figlio è vittima di bullismo? Qual è la responsabilità delle scuole? E, soprattutto, quali sono i modi per porre fine a questo fenomeno? Ne parleremo con Clarissa Matrella, presidente Ass. Butterfly Riccione, la psicologa Gessica Astolfi, Don Eugenio della Parrocchia Sant’Andrea dell’Ausa – Crocifisso, Marco Tonti, Pres. Ass. Arcigay Rimini e Giuseppe Filiberto Ciampoli, Dirigente Scolastico IPSSAR “Savioli” di Riccione e ISISS “Gobetti/de Gasperi” di Morciano.

Il progetto Social Things

Incontrarsi e confrontarsi su temi e problematiche che riguardano la vita ai tempi dei social network, infatti, permette a tutti, ai ragazzi soprattutto, di trovare un punto di riferimento, di non sentirsi soli e, perché no, anche di mettersi in gioco e maturare. È proprio per soddisfare questa necessità di confronto e di crescita che nasce il progetto “Social Things”, con il patrocinio del Comune di Riccione, che partirà con cinque serate a cadenza bisettimanale, il martedì sera dalle ore 21, a partire dal 18 Aprile 2017.

Dopo aver avviato l’innovativo “Talk About” con personaggi legati al mondo dello spettacolo, della letteratura e della cultura, Yellow Factory porterà questa volta sul palco esperti e rappresentanti istituzionali, con una particolare attenzione al mondo dell’associazionismo. Proprio per coinvolgere questo mondo, fatto di persone e di valori comuni, ad ogni serata, oltre ai relatori, verrà abbinata la presentazione di un’Associazione del territorio – tra cui Butterfly, Centro21, Crescere Insieme e Associazione Albergatori Riccione- , a cui verrà data visibilità e la possibilità, tramite l’allestimento di un proprio desk, di promuovere le proprie attività.

Il programma dei prossimi incontri:

2 Maggio 2017 – SANA E CORRETTA ALIMENTAZIONE

In un’epoca in cui i fast food spuntano come funghi e in cui il costo dei beni alimentari è alle stelle, qual è il segreto per nutrirsi in maniera più consapevole e salutare per il benessere del nostro organismo? Durante l’incontro verrà anche dato ampio spazio al tema dei disturbi alimentari, come, per esempio, l’obesità, l’anoressia e la bulimia. Interverranno la naturopata Paola di Giambattista, il personal trainer riminese Andrea Naccari e un medico nutrizionista dell’Ausl Romagna.

16 MAGGIO – VIOLENZA SULLE DONNE

Nonostante le innumerevoli battaglie per la parità dei sessi, le donne continuano a essere considerate come un oggetto nelle mani degli uomini. Femminicidi, violenze domestiche e stupri sono solo alcuni dei modi con cui si può commettere violanza sulle donne. Come possiamo educare alla parità le nuove generazioni? Saranno ospiti della serata Emma Petitti, consigliere regionale ER, Clarissa Matrella, Pres. dell’Associazione riccionese Butterfly, l’avvocato Elena Fabbri, Marco Califano, comandante carabinieri Riccione. Previsto un contributo video di Gessica Notaro.

30 MAGGIO 2017 – DISOCCUPAZIONE GIOVANILE

L’incontro è dedicato alle vittime principali della crisi economica che sta stringendo in una morsa l’Italia dal 2008: i giovani. Sempre più laureati si affacciano al mondo del lavoro con un atteggiamento sconfortato e privo di speranze. La maggior parte di questi, poi, è costretta a fuggire all’estero per poter trovare un lavoro in linea con i propri studi. Quando vedremo la luce in fondo al tunnel? Ne parleremo con Iacopo Casadei del Centro per l’impiego di Rimini, il presidente dell’Associazione Albergatori Riccione Rodolfo Albicocco e Graziano Urbinati, segretario Cgil Rimini.

13 GIUGNO – DISABILITA’

Sono persone come tutte le altre, eppure spesso sono vittime di discriminazione. Per far luce sul mondo dei disabili e sulle problematiche che i loro cari devono affrontare ogni giorno, interverranno i ragazzi e i familiari del Centro 21 Riccione con la presidente Cristina Codicé, i ragazzi e i familiari del Centro Crescere Insieme di Rimini con la presidente Sabrina Marchetti.

