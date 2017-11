Rimini: 30enne senegalese spaccia marijuana ad un giovane e fornisce false generalità: arrestato dai Carabinieri.

Rimini: spaccia marijuana ad un giovane e fornisce false generalità: arrestato dai Carabinieri.

Proseguono i servizi di prossimità posti in essere dai Carabinieri della Compagnia di Rimini, al comando del Capitano Sabato Landi, finalizzati alla prevenzione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio ed al fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti, problematica abbastanza diffusa sul territorio e per la quale permane sempre molto alta l’attenzione dei Carabinieri.

In particolare, nel corso della giornata di giovedì 02 novembre i Carabinieri dell’Aliquota Operativa del NOR della Compagnia di Rimini hanno tratto in arresto in flagranza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti N. M., cittadino senegalese classe 1988.

Nello specifico, una pattuglia in abiti civili impiegata in un mirato servizio di controllo del territorio all’interno del Parco Cervi, nei pressi dell’Arco di Augusto, notava un cittadino senegalese che, dopo aver confabulato con un gruppetto composto da tre giovani, si appartava con loro consegnando ad uno di loro un qualcosa che aveva estratto dalla tasca dei pantaloni. Pertanto i Carabinieri, ritenendo verosimile che si stesse configurando uno spaccio di stupefacenti, procedevano a bloccare il cittadino senegalese ed i tre ragazzi i quali, ammettendo la compravendita di stupefacente, consegnavano una dosa di marijuana da circa due grammi. La successiva perquisizione personale consentiva di rinvenire un involucro in cellophane contenente un ulteriore grammo di marijuana nonché la somma contante di euro 5 ritenuta provento della pregressa attività di spaccio. Il tutto è stato sottoposto a sequestro in attesa di esperire le analisi di laboratorio del caso sulla sostanza.

Condotto in caserma, il giovane acquirente è stato segnalata all’Ufficio Territoriale del Governo quale assuntore di sostanza stupefacente mentre N. M., che in un primo momento aveva anche fornito false generalità ai militari operanti, è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Via Flaminia in attesa della celebrazione del rito direttissimo. Al termine dell’udienza di convalida, svoltasi nel corso della mattinata odierna, l’uomo è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere.

I Carabinieri continueranno a prestare la massima attenzione allo specifico settore organizzando periodicamente analoghi servizi preventivi e repressivi al fine di incrementare la percezione di sicurezza tra la cittadinanza e porre in essere una concreta azione di contrasto ai vari fenomeni delittuosi.