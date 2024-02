Rimini. A processo genitore 46enne per maltrattamenti, il figlio non riusciva ad imparare il Corano

Non riusciva ad imparare a memoria il Corano e il genitore lo maltrattava. Si è svolto oggi a Rimini il processo ad un 46enne senegalese per il quale la Procura ha richiesto una condanna di 5 anni di reclusione.

Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe maltrattato il figlio (un minore ora 15enne) affetto da una patologia congenita, nel periodo compreso tra il 2012 e il 2020. Il ragazzo, assistito dall’avvocato Martina Montanari, non comprendeva l’arabo e non era in grado di memorizzare i versetti del Corano. L’imputato è difeso dall’avvocato Viviana Pellegrini. La prossima udienza è prevista per il 9 maggio.