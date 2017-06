RIMINI. ANZIANA INVESTITA CON IL CANE SULLE STRISCE PEDONALI

Ennesimo investimento di un pedone sulle strisce pedonali a Rimini. Un’anziana 81enne è stata travolta assieme al suo cane all’incrocio tra Via Coletti e Via Podgora a Rivabella. Entrambi centrati da uno scooter guidato da una 19enne. Le due donne sono state trasportate in ambulanza all’ospedale.

Niente da fare per l’animale che era tenuto al guinzaglio, un bulldog francese, morto sul colpo. Guinzaglio che ha provocato la caduta a terra della sua padrona. Purtroppo una zona funestata da vari incidenti negli ultimi mesi perchè è un tratto di strada dove auto e moto sfrecciano a velocità elevata. Da tempo i residenti reclamano l’installazione di autovelox o una nuova asfaltatura con dossi.

Salvatore Occhiuto