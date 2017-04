Non solo polemiche televisive. Buone notizie invece dalla Regione Emilia-Romagna dove l’assessore al Bilancio Emma Petitti, ex deputato e nativa e residente a Rimini, ha assicurato che Gessica Notaro sarà rimborsata delle cure mediche sostenute e finanziata nelle successive, interventi di chirurgia plastica compresi, se effettuati in strutture convenzionate con il sistema sanitario regionale e nazionale.

Salvatore Occhiuto