Ennesimo incendio di un veicolo a Rimini. Nelle ultime settimane una striscia seriale che non conosce soste. Un’auto ha preso fuoco in Via Coriano. Anche stavolta solito fortunato copione con il conducente illeso che è riuscito a scendere dalla vettura prima che divampassero le fiamme e intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo.

Salvatore Occhiuto