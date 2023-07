Rimini. Bimbo precipita da una finestra: trasportato al trauma center del Bufalini non è in pericolo di vita

Momenti di paura questa mattina quando un bimbo di 5 anni è stato soccorso in zona stazione a Rimini in una palazzina vicino la chiesa di San Nicolò. Il piccolo, che era a casa dei nonni, si è sporto dalla finestra dell’abitazione ed ha perso l’equilibrio precipitando da un’altezza di cinque metri con un violento impatto al suolo.

Soccorso dai sanitari del 118, il bimbo ferito non è in pericolo di vita ed è stato trasportato, sempre cosciente, prima all’Ospedale Infermi e poi in eliambulanza al trauma center dell’Ospedale Bufalini. I medici hanno riscontrato la frattura del bacino.