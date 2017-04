RIMINI. BONFATTI (BANCA CARIM) “NESSUN RISCHIO PER I CLIENTI”

“Le classifiche con relative pagelle sulle banche sono spesso fuorvianti”. Questa la dichiarazione di Sido Bonfatti, Presidente della Carim, dopo che l’istituto riminese compare al 19^ posto nella lista dei soggetti in sofferenza. “Nessun rischio comunque per i nostri clienti in quanto i crediti deteriorati sono pochi, le obbligazioni subordinate sono minime, la situazione di liquidità è ottima”. Bonfatti precisa anche che si è tagliato lo stipendio contrariamente a voci tendenziose che segnalavano invece un aumento di compenso.

Salvatore Occhiuto