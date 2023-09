Rimini. Contrasto al consumo di alcol e alla guida in stato d’ebbrezza: 10 patenti ritirate dalla Polizia Locale

Si sono concentrati sull’attività di contrasto al consumo e alla vendita di alcol gli agenti di Polizia Locale, che nel fine settimana hanno organizzato alcuni servizi di prevenzione e controllo della circolazione stradale, per evitare incidenti stradali dovuti all’abuso di alcol al volante.

Un attività durata fin alle prime ore del mattino, quando in particolare – alle ore 5,30 del servizio svolto nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 – il personale in borghese della squadra giudiziaria è intervenuto in Via Regina Elena, dove un locale è stato sorpreso mentre somministrava bevande alcoliche ai consumatori. Violazione che è stata punita con la sanzione amministrativa di € 7000, in quanto la somministrazione è avvenuta dopo le ore 3, come prescrive la norma, con la conseguente segnalazione per l’eventuale sospensione della licenza, nel caso la violazione si ripeta per una seconda volta.

Nelle ore precedenti la pattuglia ha eseguito il consueto posto di controllo alla circolazione stradale, posizionandosi in via Tripoli (altezza via delle Officine). Posto di blocco nel quale sono stati sottoposti all’etilometro quasi 30 conducenti, 10 dei quali trovati positivi al test, che si sono visti sospendere la patente di guida.

Sono stati 4 infatti i conducenti sanzionati per la sola violazione amministrativa, che prevede il ritiro della patente di guida da 3 a 6 mesi, la decurtazione di 10 punti e sanzione amministrativa da euro 544,00 (art 186, comma 2 Lett A). Per altri 5 invece è scattata la sanzione più grave di tipo penale, che prevede il ritiro immediato della patente di guida da 6 mesi a un anno, la decurtazione di 10 punti e la denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria (art 186 c. 2 Lett B). Per due di loro, neopatentati, anche l’aggravante di aver commesso il fatto nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida. Un altro infine ha fatto registrare all’etilometro un valore superiore a 1,5 grammi per litro e si è visto pertanto notificare la sanzione che prevede il ritiro immediato della patente di guida da un anno a due anni, oltre alla decurtazione di 10 punti e alla denuncia in stato di libertà (art 186 comma 2 Lett C).