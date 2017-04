RIMINI. CRAC AERADRIA. LA PUBBLICA ACCUSA HA CHIESTO IL RINVIO A GIUDIZIO DI TUTTI GLI IMPUTATI

Nell’udienza odierna sul fallimento di Aeradria il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di tutti gli imputati. Ora la parola toccherà alla difesa nelle sedute del 13 e 15 maggio. Rischiano pertanto il processo anche l’attuale Sindaco di Rimini Andrea Gnassi, il predecessore Alberto Ravaioli, l’ex Presidente della Provincia Stefano Vitali, oltre al management.

Si ipotizzano i reati di truffa aggravata per l’erogazione di fondi pubblici e associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta. L’ex Presidente di Aeradria Massimo Masini vorrebbe patteggiare. Un’eventualità remota in quanto la pena da scontare supera i 4 anni. Situazione diversa per l’ex Presidente di Air Alessandro Giorgetti e per l’ex Vicepresidente di Aeradria Massimo Vannucci che rischiano teoricamente due anni di carcerazione.

Salvatore Occhiuto