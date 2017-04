RIMINI. CREDIT AGRICOLE CARIPARMA ALL’ASSALTO DI CARIM

Credit Agricole attraverso la controllata italiana Cariparma ha confermato il suo interesse all’acquisizione della Carim. Un obiettivo strategico nell’ottica del rafforzamento nel panorama italiano. Le preesistenti sofferenze delle banche da assorbire non provocherebbero squilibri finanziari perchè sono in eccesso di depositi di clientela e sarebbero inoltre deconsolidate prima dell’eventuale cessione. Un progetto ancora in fase di elaborazione che dovrà passare l’esame delle autorità competenti, oltre che dei due management.

Salvatore Occhiuto