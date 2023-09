Rimini. Da lunedì 18 settembre al via i lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica nelle vie Anfiteatro, Cornelia, Settimia e Lepidia

Partono lunedì 18 settembre i lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica nelle vie Anfiteatro, Cornelia, Settimia e Lepidia a Rimini. Saranno sostituite le vecchie condotte e rinnovate le derivazioni d’utenza. Il cantiere sarà attivo dal lunedì al venerdì e, per ridurre al minimo il disagio per i cittadini, Hera opererà con chiusure che procederanno per step e che interesseranno solo dei tratti delle strade coinvolte che sono state suddivise in cinque fasi. La prima fase prevede solo la chiusura della via Anfiteatro, dalla via Vezia alla via Cornelia (previsti circa 4-6 giorni lavorativi). Terminata la prima fase si procederà con la seconda che prevede la chiusura della via Anfiteatro, dalla via Clementini alla via Lepidia (previsti 12-15 giorni lavorativi); poi la terza con la chiusura della via Anfiteatro dalla via Lepidia alla via Cornelia (previsti 8-10 giorni lavorativi); la quarta con la chiusura della via Cornelia dalla via Aponia alla via Anfiteatro, (previsti 8-10 giorni lavorativi); e infime la quinta fase con l’esecuzione dell’intervento lungo le vie Cornelia (tratto dalla via Anfiteatro alla via Settimia), Settimia e Lepidia, (previsti 15-17 giorni lavorativi).

Previste alcune modifiche temporanee alla viabilità ordinaria che saranno evidenziate dalla specifica segnaletica posizionata, così da consentire comunque la circolazione ai residenti e ad eventuali mezzi di soccorso. In ogni caso, attraverso percorsi protetti, sarà garantito, anche nei giorni di mercato, il transito dei pedoni. Per tutta la durata dei lavori, Start Romagna e Scuolabus effettueranno modifiche ai normali percorsi, proprie dei giorni di mercato.

Attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.