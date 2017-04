RIMINI. DALLA STAGIONE ESTIVA PRANZO SOTTO L’OMBRELLONE

Dalla stagione estiva anche a Rimini ci sarà il servizio pasti sulla spiaggia. Una novità da tempo adottata in famose località balneari europee come Ibiza e Saint-Tropez. La spiaggia non si trasformerà comunque in un ristorante a cielo aperto.

Sarà autorizzata la consegna di cibi e bevande in base all’accordo tra bagnino e vicino ristoratore. Esclusi invece le consegne a domicilio da altri esercizi come pizzerie, cinese, sushi, kebab. Pertanto verrà elaborata una deroga al regolamento comunale in materia garantendo le normative igienico-sanitarie e il decoro balneare.

Salvatore Occhiuto