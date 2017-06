RIMINI. DECOLLO RINVIATO. WEEK-END SENZA L’AEREO PER LE ISOLE

Decollo rinviato. Niente aereo per le isole questo week-end. Neanche all’aeroporto “Federico Fellini” di Rimini hanno informazioni in merito. Agenzie e tour operator precisano di non avere in vendita biglietti e pacchetti vacanze relativi.

Pertanto i cosiddetti “voli per le isole” annunciati la scorsa settimana restano sulla carta. Tanto battage pubblicitario per nulla, almeno per ora, anche se dal 15 luglio potrebbero veramente partire le rotte con destinazione Zara, Corsica, Elba, Sardegna.

Salvatore Occhiuto