RIMINI. DIANA TROMBETTA “IO STO CON GESSICA!”

Dalla pagina facebook di Diana Trombetta, consigliere comunale della Lega Nord

Adesso inizia la vera tragedia di questa splendida ragazza! Cominciamo ad aiutarla da adesso in poi !!!! Lei reagisce ed e ‘ disposta a collaborare affinché si capiscano queste situazioni !!! Lei ORA ha bisogno di essere coinvolta in ogni nostra iniziativa ! ALLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ LA ZIA DI GESSICA HA PORTATO LA SUA DISPONIBILITÀ AD AIUTARCI ED AD AIUTARE GLI ALTRI ! Lei ora deve essere con noi e noi con lei … Chiedo scusa ma non mi sono sentita prima di esprimere una opinione o ciò che provavo in quanto era assediata dai giornali e televisioni !! Poi tutto questo affetto nel tempo va scemando ed e ‘ QUESTO IL MOMENTO PER AIUTARLA DAVVERO….. Adesso IO COMINCERÒ A STARLE VICINO !!!!