RIMINI. DONNA USTIONATA NELL’INCENDIO DEL SUO APPARTAMENTO

Una tragedia sfiorata a Rimini. Un incendio ha distrutto un’abitazione in Via Giuseppe Mariotti. Le fiamme hanno avvolto una donna 80enne che trasportata all’ospedale di Cesena ha riportato gravi ustioni in tutto il corpo.

Un corto circuito della televisione ha probabilmente provocato il rogo che ha velocemente devastato l’appartamento. Esclusivamente l’intervento dei vicini ha reso immediato l’arrivo dei soccorsi, altrimenti l’anziana sarebbe morta bruciata. Prognosi comunque riservata a causa dell’età che preoccupa i medici.

Salvatore Occhiuto