RIMINI. DOPPIA SPACCATA IN CASA E IN NEGOZIO DOPO LA MORTE DEL TITOLARE

Una doppia spaccata in casa e in negozio. Questo è avvenuto in Via Casalecchio a Rimini. Pasquale Donato, 60enne, titolare di una tabaccheria, viene trovato esanime dentro il locale dai vicini. Durante il trasporto del suo corpo all’obitorio e il trasferimento dell’anziana madre malata di Alzheimer in una struttura adeguata, i ladri entrano in azione.

Prima hanno rapinato la tabaccheria svuotando anche le slot, poi sono saliti al primo piano ripulendo l’appartamento. Un’operazione facile perchè abitazione e rivendita erano praticamente incustoditi. Le indagini della polizia dovranno appurare l’identità degli autori della doppia incursione. Sono sospettati alcuni albanesi che erano stati visti aggirarsi nei dintorni.

Salvatore Occhiuto