RIMINI. EMMANUEL “LUI DEVE PAGARE”

Ha lasciato finalmente la clinica Emmanuel, il ragazzo 25enne nigeriano, accoltellato e poi travolto con l’auto lo scorso 22 marzo a Marina centro da un giovane italiano 29enne Vincenzo Amato. Malgrado l’aggressore soffra di evidenti disturbi psichici, la causa per il risarcimento prosegue. “Lui deve pagare”.

Almeno 500mila euro secondo la stima dell’avvocato. Una richiesta che sarà presentata durante il processo che inizierà a settembre. Continua intanto la gara di solidarietà nei confronti di Emmanuel che ha ricevuto ad aprile un permesso di soggiorno straordinario valido un anno per ragioni umanitarie e gode del sostegno del comune di Rimini per il percorso di inserimento nella società. “Mi piacerebbe rimanere a vivere e lavorare qui. Grazie a tutti per il vostro affetto”.

Salvatore Occhiuto