Rimini. Entro fine anno illuminazione potenziata a Borgo Marina. Zeinta de Borg incontra gli assessori

Sarà potenziata entro fine anno l’illuminazione su via Gambalunga a Rimini. Lo ha detto l’assessore comunale riminese Mattia Morolli nell’incontro, che insieme al collega Juri Magrini, hanno fatto con il Presidente Daniele Fagnani e la Vice Presidente Cristina Ottaviani di Zeinta di Borg. L’associazione aveva richiesto un appuntamento dopo le tante segnalazioni ricevute da residenti e operatori di Borgo Marina, preoccupati dalla poca sicurezza della zona.

Altri interventi sono già programmati per il 2024 soprattutto nell’area della Stazione. L’Assessore Magrini ha illustrato il piano di videosorveglianza cittadino, che in quell’area dovrebbe essere potenziato con il posizionamento di nuove telecamere con visione a 360°. C’è anche l’intenzione di migliorare il decoro della zona con l’estensione dei marciapiedi fino a via Angherà. Sollecitati sul ritorno degli street tutor gli assessori hanno spiegato che, dopo la sperimentazione estiva, il progetto sarà riproposto durante il 2024 accompagnato anche dalla presenza straordinaria di vigilanza.

A margine dell’incontro l’assessore Morolli ha sottolineato che in zona Borgo Marina grazie al rifacimento della scuola elementare “Ferrari” si sono creati spazi a fruizione pubblica quali la nuova palestra e soprattutto il nuovo terrazzo per possibili attività civiche.

Zeinta di Borg seguirà anche attraverso i propri associati la realizzazione di questi interventi e si propone di creare sinergia e informazione tra i soci, gli imprenditori e i residenti della zona attraverso momenti di aggregazione.

Zeinta di Borg