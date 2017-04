RIMINI. ERBETTA (PATTO CIVICO) “LINFA NUOVA ALL’UFFICIO TECNICO”

Dalla pagina facebook di Mario Erbetta, Capogruppo di Patto Civico nel Consiglio Comunale di Rimini

E’ stato nominato il nuovo dirigente dell’ufficio tecnico comunale di Rimini. Un ottimo curriculum e un dirigente esterno ai vecchi apparati burocratici che hanno inchiodato l’ufficio è l’economia edile del comune.

Ora lo aspetta la grande sfida: il cambio epocale di mentalita’ dal non si puo’ fare a ti trovo la soluzione per poter fare,una maggiore collaborazione con gli ordini professionali, la nuova piattaforma digitale per la consultazione e l’invio delle pratiche in via telematica, il recupero delle pratiche in arretrato e l’evasione delle nuove pratiche in tempi celeri.

Una ristrutturazione globale dell’ufficio tecnico ma ancor piu’ della mentalita’ burocratica che e’ presente. Grandi sfide l’attendono Ing. Piacquadio, ma siamo sicuri che sara’ all’altezza del compito è noi di Patto Civico saremo vigili a che riesca ad apportare i giusti cambiamenti necessari alla nostra città.