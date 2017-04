Alcuni alberghi di Rimini sono oggetto di indagine della Guardia di Finanza per una presunta evasione della tassa di soggiorno. La segnalazione è pervenuta dall’amministrazione comunale. La giunta ha deliberato un procedimento per un eventuale reato di appropriazione indebita. Le Fiamme Gialle avrebbero certificato mancati versamenti per oltre 150 mila euro.

Salvatore Occhiuto