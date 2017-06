RIMINI. FALLISCE SPACCATA ALLA BIGIOTTERIA. LADRO INSEGUITO E ARRESTATO DALLA POLIZIA

Tentata spaccata in doppia versione ad un negozio di bigiotteria in Via Vespucci a Rimini. Prima il malvivente ha tentato di aggredire il titolare, un cittadino bengalese, e arraffare l’incasso, ma respinto dal prontezza di riflessi del commerciante, è ritornato pochi minuti dopo con un bastone.

Anche stavolta nulla di fatto perchè è intervenuto il vicino, un negoziante egiziano, che ha chiamato la polizia. La volante accorsa sul posto, dopo un breve inseguimento, ha bloccato e arrestato il ladro incapace.

Salvatore Occhiuto