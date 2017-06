Rimini festeggia Adrian Ricchiuti

In occasione della pubblicazione del libro del giornalista Nicola Strazzacapa Adrian Ricchiuti Leggenda Biancorossa (NFC Edizioni), il gruppo di amici del Borgo San Giuliano, riunito sotto il marchio Borgo Cultura, in collaborazione con Zeinta de Borg e l’Associazione Culturale Interno4, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, il sostegno di Francioni Group e la fattiva collaborazione dell’Osteria Angolo diVino, promuove una giornata di festeggiamenti per il campione biancorosso, in occasione del suo compleanno: il 30 giugno 2017.

In un calcio senza più frontiere, con atleti che volano

da un continente all’altro a indossare nuove maglie

quella di Ricchiuti è la storia di una bandiera sportiva;

la storia di un uomo che con la maglia del Rimini

ha scritto la storia e conquistato tutti i record possibili.

Venerdì 30 Giugno 2017, dalle 19 alle 22, in piazzetta Santa Caterina (Via San Giuliano) festeggeremo Adrian tra parole, musica e video.

Interveranno a rotazione e in ordine sparso:

Adrian Ricchiuti, Nicola Strazzacapa, Nicola Binda (redattore de La Gazzetta dello Sport); l’allenatore Leonardo Acori, gli ex compagni biancorossi Paolo Bravo

e Alessandro Mastronicola; Lelia Bellavista e il figlio Gianni con il presidente

dell’Accademia Bellavista Claudio Betti, il presidente del Rimini Calcio Sergio Santarini

con il direttore sportivo Pietro Tamai e il patron Giorgio Grassi; diversi calciatori

dell’ultima stagione vincente; i bambini del Rimini Camp; i familiari di Adrian

e alcuni esponenti dell’amministrazione comunale.

Una festa, nel cuore pulsante della città, per celebrare e omaggiare

il più grande campione di oltre un secolo di Rimini Calcio.

L’ingresso alla serata è gratuito, fino a esaurimento posti a sedere (non garantiti) e in piedi.

Il libro sarà in distribuzione, in tutte le edicole e le librerie

della provincia di Rimini da sabato 1 luglio.