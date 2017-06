Fly Marche fornirà la copertura delle rotte del cosiddetto “Progetto Isole” dall’aeroporto “Federico Fellini” di Rimini. Dal 15 luglio partiranno i voli per Zara, Corsica, Elba, Sardegna come annunciato la scorsa settimana da Airiminum, la società che gestisce lo scalo del capoluogo rivierasco. Le prenotazioni online saranno attive dal 1 luglio, oltre ad un numero telefonico per ulteriori informazioni 071-2362006.

Salvatore Occhiuto