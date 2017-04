RIMINI. IN FORTE AUMENTO LE SANZIONI AI KAMIKAZE DEL VOLANTE

Secondi i dati forniti dalla polizia stradale sono in forte aumento le sanzioni contro i cosiddetti “kamikaze del volante”. Nei primi tre mesi del 2017 le infrazioni all’articolo 173 del codice della strada sono salite dalle 95 del 2016 alle attuali 170 per utilizzo improprio del cellulare e da 111 a 170 per mancanza delle cinture di sicurezza.

Stabili invece le multe per inadempienza di assicurazione, per collaudo inesistente, falsa registrazione di veicolo, revisioni incomplete. Escalation della sospensione della patente e decurtazione di punti a causa dello stato di ebbrezza: da 3922 casi del trimestre 2016 ai 4290 del trimestre 2017.

Salvatore Occhiuto