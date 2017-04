RIMINI. “GESSICA E’ MOLTO STANCA” LA DICHIARAZIONE DELL’AVVOCATO DOPO L’INCONTRO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ORLANDO

“E’ molto stanca e provata. Un incontro istituzionale cordiale e proficuo”. Questa la dichiarazione dell’avvocato di Gessica Notaro dopo il colloquio a Bologna con il Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

La sezione riminese dell’Associazione Nazionale Magistrati continua invece a cavalcare la polemica della cosiddetta gogna mediatica a cui è stato sottoposto il giudice criticato per non avere convalidato l’arresto dell’ex fidanzato dopo la denuncia di Gessica. Una decisione che avrebbe probabilmente evitato l’aggressione in cui la ragazza venne sfigurata con l’acido.

Intanto il portavoce del Guardasigilli ha precisato che l’iniziativa non deve essere assolutamente collegata alle primarie del Pd dove Orlando sfida Renzi per la leadership del partito.

Salvatore Occhiuto