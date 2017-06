RIMINI. GESSICA NOTARO “NON CERCO LA VENDETTA MA VOGLIO SOLO GIUSTIZIA”

“Loro sono la mia forza perchè al contrario della gente non ti giudicano e non ti guardano”. Queste le parole di Gessica Notaro tornata a lavorare con gli amati leoni marini al Delfinario di Rimini. “Non posso stare al sole o entrare in acqua, ma sono rimasta la stessa malgrado le cicatrici”. Sei interventi chirurgici non hanno minimamente scalfito la sua voglia di combattere e risollevarsi.

“Non penso più a quella sera, lo psicologo mi ha aiutato a superare il trauma, le terapie sono estenuanti e dolorose alla mattina non riesco a parlare e a mangiare”. Sono le conseguenze dell’aggressione con l’acido subita nel mese di gennaio. “Mia madre e il mio fidanzato sono sempre al mio fianco”. Gessica ringrazia anche la gente che ha donato soldi per sostenerla nelle spese mediche.

“Voglio giustizia e non vendetta”. L’unico accenno all’ex compagno Edson Tavares ora alla sbarra di cui non pronuncia mai il nome. Lui diceva di amarla e ha invece distrutto la sua vita negandogli anche un futuro professionale. La ragazza 28enne di Rimini, Miss Romagna e finalista al concorso di Miss Italia 1998, aveva una carriera, modella, showgirl, cantante spezzata dalla follia e dalla gelosia di un uomo rilevatosi diverso da come appariva.

Salvatore Occhiuto