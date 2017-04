RIMINI. GESSICA NOTARO “VOGLIO SAPERE PERCHE’ EDSON NON VENNE ARRESTATO”. PRESTO UN INCONTRO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA ORLANDO

“Voglio sapere perchè il Gip rifiutò l’istanza di custodia cautelare del mio ex fidanzato dopo la mia denuncia”. Questo l’interrogativo che ha posto Gessica Notaro durante l’intervista al “Maurizio Costanzo Show”. La Procura chiese infatti l’arresto di Jorge Edson Tavares. La decisione del Gip fu solamente l’emissione di un divieto di allontanamento.

Qualche mese dopo il soggetto, non ritenuto abbastanza pericoloso da essere incarcerato, sfigurò la giovane con l’acido. Un’aggressione che forse poteva essere evitata. Giovedì 27 aprile il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, come annunciato telefonicamente nel corso della trasmissione televisiva, riceverà la ragazza e i suoi legali anche se non può intervenire direttamente nella vicenda. Spetta alla stessa magistratura aprire eventualmente un’inchiesta.

Salvatore Occhiuto