RIMINI. GESSICA POTREBBE TORNARE A LAVORARE ALL’ACQUARIO

Gessica Notaro potrebbe tornare a lavorare all’Acquario di Rimini. La ragazza sfigurata con l’acido dall’ex fidanzato nel mese di gennaio, già Miss Romagna e finalista a Salsomaggiore nel 2007, era addestratrice di delfini. “Cercheremo di trovare una mansione che sia adeguata alle sue condizioni fisiche e funzionale alle cure a cui si deve sottoporre”. Questa la proposta di Massimo Gabellini, responsabile della struttura.

Infatti dopo il trauma subito, Gessica non può più prendere il sole e fare il bagno in mare, pertanto neanche nuotare con gli amati leoni marini. Per lei un futuro da presentatrice o testimonial di eventi legati all’Acquario. Sul web è partita intanto una sottoscrizione per aiutare economicamente la sfortunata ragazza a sostenere le costose spese mediche.

Salvatore Occhiuto