RIMINI. GIOVENTU’ IN ESTINZIONE

Gioventù in estinzione a Rimini. Non è il titolo di un film, bensì la cruda realtà dei dati anagrafici illustrati dal Comune. Nei prossimi 20 anni ci saranno mille giovani riminesi under 21 in meno. Una preoccupante analisi demografica che sottolinea che il calo devastante avverrà nel 2025, malgrado gli apporti dei flussi migratori.

Dopo il boom delle nascite del 2008, la tendenza è stata al graduale ribasso rinforzando la caratteristica dell’Italia paese di vecchi a causa della difficile situazione economica e della mancanza di un sistema di tutela e diritti nei confronti di donne, genitori, famiglie, bambini.

Salvatore Occhiuto