RIMINI. GLI ESAMI NON FINISCONO MAI! SI DIPLOMA A 76 ANNI

Come recita una celebre frase è proprio vero che gli esami non finiscono mai. Angela Rinaldi, ex albergatrice, si è infatti diplomata a 76 anni. Tre anni orsono aveva solamente la licenza elementare, invece ora pensa di iscriversi all’università.

Una scelta che ha realizzato un sogno interrotto da giovane per problemi di salute. “E’ stata dura ma i miei colleghi studenti, tutti giovani ovviamente, mi hanno accettato senza problemi. L’esperienza sul campo mi ha certamente aiutato, però se avessi studiato a suo tempo il mio lavoro sarebbe stato più facile”.

Salvatore Occhiuto